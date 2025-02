Eingeschlafen? Autofahrer landet bei Unfall in der Leitplanke

Ein Autofahrer ist am Samstag in Donauwörth in eine Leitplanke gefahren. Der 20-Jährige fuhr gegen 5.45 Uhr mit seinem Pkw von der Jurastraße in Richtung Parkstadt. Kurz vor der Abzweigung zur Parkstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Gegenfahrbahn und landete in der dortigen Leitplanke. Laut eigenen Angaben war er kurz eingeschlafen.

Zudem gab er den Konsum von Cannabis zu, weshalb Polizisten eine Blutentnahme anordneten. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nicht. An Pkw sowie Leitplanke entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 4500 Euro. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)