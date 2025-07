Autofahrer mit gesundheitlichen Problem: Unfall auf Kreuzung

Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag wegen eines akuten gesundheitlichen Problems in Nordheim einen Unfall verursacht. Deshalb musste die Kreuzung mitten im Ort für gut eine Stunde gesperrt werden. Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei musste der Mann, der mit seinem Pkw von der Südspange her kam, an der roten Ampel warten. Als er um kurz nach 15.30 Uhr wieder losfuhr, verlor der 66-Jährige, der aus dem Bereich der Monheimer Alb stammt, unvermittelt die Kontrolle über den Pkw, geriet auf der Rainer Straße auf die Gegenspur, prallte gegen einen anderen Wagen, rollte auf den Gehweg und das Auto stieß gegen eine Gartenmauer.

Auch ein Rettungshubschrauber landet nach dem Unfall in Nordheim

Weil es in der Alarmierung hieß, es wäre ein Pkw gegen ein Gebäude gekracht, eilten neben Notarzt, Rettungsdienst und Polizei auch die Freiwilligen Feuerwehren Nordheim und Donauwörth mit insgesamt 25 Kräften zu der Unglücksstelle. Die Helfer kümmerten sich um den Mann. Auch ein Rettungshubschrauber flog nach Nordheim und landete auf einem Grundstück neben der Straße. Der 66-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Uniklinik nach Augsburg gebracht.

Die Feuerwehr leitete den Verkehr in Nordheim über Seitenstraßen um. Es kam zu Behinderungen. (wwi)