Autofahrer nötigt Rennradfahrer zur Vollbremsung und schreit sie an

Die Polizei Donauwörth sucht zu einem Fall von Nötigung im Straßenverkehr Zeugen. Wie die Beamten berichten, waren am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, ein Rennradfahrer und eine Rennradfahrerin auf der Wertinger Straße in Rettingen unterwegs. Dies störte dem Anschein nach den bislang unbekannten Fahrer eines VW Passat mit Wertinger Kennzeichen. Der Unbekannte überholte die beiden 26-Jährigen und hupte, bevor er vor ihnen eine Vollbremsung machte. Die Radfahrer konnten einen Zusammenstoß noch verhindern - durch ein Ausweichmanöver und ebenfalls eine Vollbremsung.

Wie die Radler berichten, habe der Mann sie schreiend dazu aufgefordert, einen Radweg zu benutzen. Das Duo notierte sich das Kennzeichen und erstattete Anzeige. Beamte der Polizei Donauwörth ermitteln jetzt wegen Nötigung im Straßenverkehr. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 zu melden. (AZ)