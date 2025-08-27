Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Autofahrer nötigt Rennradfahrer zur Vollbremsung – Polizei sucht Zeugen!

Rettingen

Autofahrer nötigt Rennradfahrer zur Vollbremsung und schreit sie an

Die Radler zeigen den Mann an. Die Polizei sucht jetzt nach ihm und gibt weitere Details bekannt.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines VW Passats.
    Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines VW Passats. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei Donauwörth sucht zu einem Fall von Nötigung im Straßenverkehr Zeugen. Wie die Beamten berichten, waren am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, ein Rennradfahrer und eine Rennradfahrerin auf der Wertinger Straße in Rettingen unterwegs. Dies störte dem Anschein nach den bislang unbekannten Fahrer eines VW Passat mit Wertinger Kennzeichen. Der Unbekannte überholte die beiden 26-Jährigen und hupte, bevor er vor ihnen eine Vollbremsung machte. Die Radfahrer konnten einen Zusammenstoß noch verhindern - durch ein Ausweichmanöver und ebenfalls eine Vollbremsung.

    Wie die Radler berichten, habe der Mann sie schreiend dazu aufgefordert, einen Radweg zu benutzen. Das Duo notierte sich das Kennzeichen und erstattete Anzeige. Beamte der Polizei Donauwörth ermitteln jetzt wegen Nötigung im Straßenverkehr. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden