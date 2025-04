Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in Donauwörth unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in der Hochbruckerstraße in Donauwörth hat die Polizei am frühen Samstagmorgen einen 47-jährigen Autofahrer gestoppt. Bei der Kontrolle gegen 3.10 Uhr stellte sich heraus, dass der Mann seinen Führerschein im Ausland erworben hatte, jedoch bereits seit über zwei Jahren in Deutschland lebt. Da ausländische Fahrerlaubnisse nur sechs Monate nach Wohnsitznahme in Deutschland gültig sind und innerhalb dieser Frist umgeschrieben werden müssen, hätte der Mann seinen Führerschein längst anerkennen lassen müssen. Da er dies versäumt hat, war er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Die Polizei ließ ihn nicht weiterfahren und leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)

