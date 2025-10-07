Autofahrer kommt auf Gegenspur und prallt in Leitplanke

Die Fahrt mit dem Auto auf der B25 zwischen Möttingen und Harburg endete am Montagnachmittag für einen 69-Jährigen an der Leitplanke. Laut Polizei war der Mann dort gegen 14.20 Uhr unterwegs, als er auf Höhe des Kreishofes aus Unachtsamkeit auf den Gegenfahrstreifen geriet und dort in die linksseitige Leitplanke prallte. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision mit dem Gegenverkehr. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 8000 Euro. Der Pkw erlitt unter anderem einen Achsbruch und war nicht mehr fahrbereit. Eine Firma schleppte ihn ab. Der Mann gab an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)

