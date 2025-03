Unfall auf der B2: Autofahrer prallt gegen Pfosten

Ein junger Autofahrer hat am Montag in Kaisheim die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Unfall gebaut. Der 21-Jährige war gegen halb Acht auf der B2 bei Kaisheim in Richtung Donauwörth unterwegs.

Aufgrund des vor ihm stockenden Berufsverkehrs musste er bremsen. Dabei rutschte der Pkw nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen den Pfosten eines Verkehrsschilds. Der Schaden laut Polizei: geschätzte 4000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)