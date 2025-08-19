Icon Menü
Autofahrer startet an Ampel auf Südspange bei Donauwörth zu früh und verursacht einen Unfall

Donauwörth

Autofahrer startet an Ampel auf B16 zu früh: Unfall

An der Kreuzung von Südspange und Industriestraße bei Donauwörth produziert ein Pkw-Fahrer einen ungewöhnlichen Auffahrunfall.
    An der Ampel an der Kreuzung von Südspange und Industriestraße bei Donauwörth ist ein Unfall passiert.
    Offenbar zu eilig hatte es am Montag ein Autofahrer auf der Südspange (B16) bei Donauwörth. Er startete an der roten Ampel an der Kreuzung mit der Industriestraße zu früh und produzierte damit einen Auffahrunfall.

    Dies passierte laut Polizei am Montag um 16.20 Uhr. Vor der Ampel mussten ein 38-Jähriger sowie ein nachfolgender 42-Jähriger mit ihren Pkw von Nordheim her auf der Bundesstraße warten. Der 42-Jährige fuhr zu früh wieder los und prallte mit seinem Wagen in das Heck des vorderen Autos. Dieses wurde über die Haltlinie geschoben, stieß aber auf der Kreuzung mit keinem anderen Fahrzeug zusammen.

    Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Beamten verwarnten den Verursacher gebührenpflichtig. (AZ)

