Autofahrer übersieht anderen Wagen: 10.000 Euro Schaden nach Unfall auf B2

Zu einem Unfall ist es auf der B2 bei Kaisheim gekommen. Um 9.30 Uhr war ein 62-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Buchdorf und Donauwörth unterwegs. Vor der Ausfahrt Kaisheim-Nord scherte der Mann zum Überholen aus und übersah dabei, dass sich bereits eine 31-jährige Frau mit ihrem Wagen neben ihm befand. Diese hatte bereits Teile der Kolonne überholt.

Es kam zur seitlichen Kollision beider Autos mit einem daraus resultierenden Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Beide Beteiligte gaben laut Polizei an, unverletzt geblieben zu sein. Die aufnehmenden Beamten leiteten eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige gegen den 62-Jährigen ein. (AZ)