Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Autofahrer übersieht anderen Wagen: 10.000 Euro Schaden nach Unfall auf B2

Kaisheim

Autofahrer übersieht anderen Wagen: 10.000 Euro Schaden nach Unfall auf B2

Ein 62-Jähriger schert auf der Bundesstraße zum Überholen aus. Dabei nimmt er ein Auto neben ihm nicht wahr. Es kommt zum Zusammenstoß.
    • |
    • |
    • |
    Auf der B2 bei Kaisheim kam es zu einem Unfall mit einem Schaden von 10.000 Euro.
    Auf der B2 bei Kaisheim kam es zu einem Unfall mit einem Schaden von 10.000 Euro. Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Unfall ist es auf der B2 bei Kaisheim gekommen. Um 9.30 Uhr war ein 62-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Buchdorf und Donauwörth unterwegs. Vor der Ausfahrt Kaisheim-Nord scherte der Mann zum Überholen aus und übersah dabei, dass sich bereits eine 31-jährige Frau mit ihrem Wagen neben ihm befand. Diese hatte bereits Teile der Kolonne überholt.

    Es kam zur seitlichen Kollision beider Autos mit einem daraus resultierenden Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Beide Beteiligte gaben laut Polizei an, unverletzt geblieben zu sein. Die aufnehmenden Beamten leiteten eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige gegen den 62-Jährigen ein. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden