Autofahrer prallt gegen Betonmauer

Ein Wendevorgang mit Folgen: Am Dienstag gegen 15.45 Uhr war ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer verbotswidrig in den Fußweg zwischen der B 16 und der Schulstraße in Tapfheim eingebogen, parallel zur dortigen Grundschule. Wie die Polizei mitteilt, verhindert an dieser Stelle ein Poller die weitere Durchfahrt. Aus diesem Grund musste der Mann Zeugenhinweisen zufolge an der engen Stelle wenden und prallte dabei mit der linken Fahrzeugseite gegen eine Betonmauer der Grundschule. Im Anschluss fuhr er in Richtung B 16 davon. An der Mauer entstand den ersten Erkenntnissen zufolge kein neuer Sachschaden. Der Schaden am Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. Beamte der PI Donauwörth ermittelten einen 86-Jährigen, gegen den sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiteten. (AZ)

