Autofahrer verursacht Unfall mit 6000 Euro Schaden an der Westspange

Ein Autofahrer hat am Montag in Donauwörth durch eine Unaufmerksamkeit einen schweren Unfall verursacht. Der 84-Jährige fuhr trotz Verbots um 11.45 Uhr an der sogenannten Kauflandkreuzung bei stockendem Verkehr bei Grün in die Kreuzung hinein. Dort musste er warten, weil die vorausfahrenden Fahrzeuge nicht weiterkamen.

Nachdem inzwischen für den Querverkehr Grün galt und dieser sich in Bewegung setzte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem querenden Wagen eines 24-Jährigen. Beide Männer gaben nach der Kollision laut Polizei an, unverletzt geblieben zu sein. Es entstand aber ein Sachschaden von geschätzten 6000 Euro. Der 84-Jährige wurde angezeigt. (AZ)