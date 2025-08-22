Icon Menü
Autofahrer verwechselt auf B16 bei Bäumenheim die Pedale: Unfall vor Ampel

Bäumenheim

Autofahrer verwechselt Pedale: Unfall an Ampel

Auf der B16 bei Bäumenheim passiert einem jungen Pkw-Fahrer ein Missgeschick. Dies führt zu einem Unfall.
    •
    •
    •
    Vor der Ampel an der Kreuzung von B16 und B2 nahe Bäumenheim ist am Donnerstag ein Unfall passiert.
    Vor der Ampel an der Kreuzung von B16 und B2 nahe Bäumenheim ist am Donnerstag ein Unfall passiert. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

    Auf ungewöhnliche Weise ist es am Donnerstag an der Kreuzung von B16 und B2 nahe Bäumenheim zu einem Unfall gekommen. Um 16.20 Uhr, so teilt die Polizei mit, näherte sich ein 25-Jähriger auf der B16 mit seinem Auto einer Fahrzeugschlange, die sich vor der roten Ampel gebildet hatte. Kurz vor dem Erreichen des hintersten Wagens verwechselte der junge Mann den aktuellen Ermittlungen zufolge das Brems- mit dem Gaspedal und prallte auf das Heck des stehenden Pkw, an dessen Steuer ein 57-Jähriger saß.

    Dessen Auto wurde derart demoliert, dass es abgeschleppt werden musste. Der Rettungsdienst war vor Ort und stellte fest, dass sich augenscheinlich niemand verletzt hat. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 7000 Euro. Die B16 in Richtung Rain musste wegen der Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Freiwilligen Feuerwehren Donauwörth und Asbach-Bäumenheim sicherten mit insgesamt rund 25 Kräften die Unglücksstelle ab und leiteten den Verkehr um. (AZ)

