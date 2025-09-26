Autofahrer weicht bei Mertingen Hase aus - und knallt in Verkehrsschild

Ein Autofahrer hat am Donnerstag bei Mertingen einen Unfall gebaut. Der 22-Jährige fuhr mit seinem Wagen gegen 19.30 Uhr auf der Staatsstraße 2027 von Mertingen in Richtung Lauterbach. Kurz vor der Einmündung Mertingen-West lief laut Polizei ein Feldhase über die Fahrbahn. Vor Schreck riss der Mann das Lenkrad nach links und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Dort kollidierte der Opel mit einem Verkehrszeichen, welches dadurch abgerissen wurde.

Am Opel und am Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei rät im Falle von plötzlich querenden Tieren das Lenkrad gut festzuhalten, geradeaus zu fahren und dabei kontrolliert abzubremsen. Bei einer unvermeidbaren Kollision sei ein kontrollierter Aufprall besser als unkontrolliertes Ausweichen. (AZ)