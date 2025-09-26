Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Autofahrer weicht bei Mertingen Hase aus - und knallt in Verkehrsschild

Mertingen

Autofahrer weicht bei Mertingen Hase aus - und knallt in Verkehrsschild

Ein Mann ist auf einer Staatsstraße unterwegs, als plötzlich ein Hase auftaucht. Ein Ausweichmanöver endet auf einer Verkehrsinsel. Was die Polizei in einem solchen Fall rät.
    • |
    • |
    • |
    Ein Hase hat bei Mertingen für einen Unfall gesorgt.
    Ein Hase hat bei Mertingen für einen Unfall gesorgt. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hat am Donnerstag bei Mertingen einen Unfall gebaut. Der 22-Jährige fuhr mit seinem Wagen gegen 19.30 Uhr auf der Staatsstraße 2027 von Mertingen in Richtung Lauterbach. Kurz vor der Einmündung Mertingen-West lief laut Polizei ein Feldhase über die Fahrbahn. Vor Schreck riss der Mann das Lenkrad nach links und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Dort kollidierte der Opel mit einem Verkehrszeichen, welches dadurch abgerissen wurde.

    Am Opel und am Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei rät im Falle von plötzlich querenden Tieren das Lenkrad gut festzuhalten, geradeaus zu fahren und dabei kontrolliert abzubremsen. Bei einer unvermeidbaren Kollision sei ein kontrollierter Aufprall besser als unkontrolliertes Ausweichen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden