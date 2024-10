Autofahrerin auf B 2 bei Donauwörth genötigt

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr ist es am Samstagnachmittag auf der B 2 bei Donauwörth gekommen. Gegen 16.15 Uhr war die Fahrerin eines blauen Hyundai Kona auf der Überholspur in Richtung Donauwörth unterwegs. Vor der Abfahrt in Richtung Genderkingen bedrängte sie den Angaben der Frau nach der Fahrer eines von hinten herannahenden, grauen Mercedes mit DON-Kennzeichen durch sehr dichtes Auffahren und Lichthupe.

Als er den Wagen der Frau überholt hatte, schnitt er diesen und betätigte mehrfach grundlos die Bremse. Die Geschädigte notierte sich laut Polizei das Kennzeichen und erstattete Anzeige. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)