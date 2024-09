Autofahrerin nicht angeschnallt - und riecht auch noch nach Alkohol

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle fällt eine Frau ursprünglich wegen ihres Sicherheitsgurts auf - doch das ist nicht alles. Am Dienstagvormittag führte eine Streifenbesatzung der PI Donauwörth in der Wemdinger Kernstadt laut Polizei allgemeine Verkehrskontrollen durch. Um 8.25 Uhr stoppten die Beamten in der Harburger Straße eine Autofahrerin, weil diese den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Rahmen der folgenden Unterhaltung bemerkten die Polizisten dann auch noch Alkoholgeruch. Ein Test vor Ort ergab bei der 47-Jährigen einen Wert von knapp 0,6 Promille. Bei einem gerichtsverwertbaren Test auf der Donauwörther Dienststelle wurde die Alkoholisierung der Frau bestätigt. Die Folge war eine Anzeige, welche mindestens 500 Euro Bußgeld plus Gebühren und Auslagen, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot zur Folge haben wird. (AZ)