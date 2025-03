Nach Streit im Auto muss Fahrerin Führerschein abgeben

Die Polizei hat am Donnerstag in Berg eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Diese geriet gegen 21.30 Uhr in der Berger Allee mit ihrem Beifahrer in einen veritablen Streit. Die 40-Jährige hielt deswegen den Wagen an. Streifenpolizisten bekamen das Geschehen mit und wollten schlichtend eingreifen.

Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Folge waren eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr, eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel der Autofahrerin. (AZ)