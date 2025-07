Autofahrerin rutscht vom Gaspedal und prallt an Baum

Ein unglücklicher Moment und 5000 Euro Schaden: Am Dienstag um 18 Uhr wollte eine Autofahrerin in der Florian-Wengenmayr-Straße in Donauwörth ihr Auto starten. Wie die Polizei mitteilt, rutschte die Endvierzigerin mit dem Fuß vom Pedal und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Da zu diesem Zeitpunkt zudem die Fahrertüre geöffnet war, wurde ein linksseitig geparkter Pkw ebenfalls beschädigt. Die aufnehmenden Beamten verwarnten die Frau gebührenpflichtig. (AZ)

Gaspedal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis