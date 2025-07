Frau lässt toten Biber auf der Fahrbahn liegen

Wildunfall mit Folgen: Am Dienstagabend überfuhr eine Autofahrerin einen Biber und ließ ihn liegen. Deshalb km ein weiterer Pkw-Fahrer zu Schaden. Wie die Polizei mitteilt, war die 57-Jährige aus Bissingen gegen 22.40 Uhr mit ihrem Wagen auf der B16 von Donauwörth kommend nach Tapfheim unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt Erlingshofen prallte ihr Fahrzeug gegen einen Biber, der die Straße querte. Das Tier wurde getötet und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die Frau fuhr weiter und meldete den Unfall erst von zu Hause aus der Polizei. In der Zwischenzeit prallte ein 27-jähriger Autofahrer aus Donauwörth mit seinem Pkw gegen den Kadaver, da er ihn zu spät bemerkte. Es entstand Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Da die Frau das tote Tier zunächst ungesichert auf der Fahrbahn liegen ließ, wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (AZ)

