Handy am Steuer: Autofahrerin überschlägt sich mit Pkw

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr war eine 47-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 25 von Harburg in Richtung Donauwörth unterwegs. Zwischen Ebermergen und der neuen Bahnbrücke wurde die Frau polizeilichen Erkenntnissen zufolge durch Handynutzung am Steuer abgelenkt und kam nach rechts ins Bankett. Beim folgenden Gegenlenken verlor die 47-Jährige die Kontrolle über ihren Kleinwagen, fuhr über den Gegenfahrstreifen und anschließend eine linksseitige Böschung nach oben. Zu diesem Zeitpunkt herrschte glücklicherweise kein Gegenverkehr, so dass es zu keinem Frontalzusammenprall kam. Der Wagen überschlug sich jedoch in der Folge und erlitt Totalschaden. Die 47-Jährige wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Dort stellten sich die erlittenen Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. Das Fahrzeugwrack musste aus einem Acker geborgen und anschließend von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. (AZ)

