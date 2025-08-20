Icon Menü
Autofahrerin verursacht an Ampel in Wemding einen Unfall

Wemding

Autofahrerin fährt los: Unfall an Ampel

Eine unachtsame Pkw-Fahrerin verursacht in Wemding einen Unfall.
    An einer Ampel in Wemding hat eine Autofahrerin einen Unfall verursacht.
    Aus Unachtsamkeit hat eine Autofahrerin an einer Ampel in Wemding einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, standen am Dienstag um 17.30 Uhr zwei Pkw bei Rotlicht in der Harburger Straße. Als die Ampel auf grün schalteten, fuhr die 39-Jährige zu früh los und prallte mit ihrem Wagen auf das Auto eines 73-Jährigen, der vor ihr stand.

    Beide Beteiligte gaben nach der Kollision an, unverletzt geblieben zu sein. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. Die Beamten verwarnten die 39-Jährige mit 35 Euro. (AZ)

