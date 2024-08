Blechschaden bei Unfall in Donauwörth

Blechschaden ist am Montag bei einem Auffahrunfall in Donauwörth entstanden. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine 46-Jährige, die mit ihrem Auto um 9.20 Uhr auf der Zirgesheimer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war, dass kurz vor der Einmündung in die Kapellstraße eine andere Pkw-Fahrerin, 60, verkehrsbedingt abbremsen musste.

Bei der daraus resultierenden Karambolage entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Beide Frauen gaben an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)