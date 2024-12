Autofahrerin verursacht Unfall auf Kreuzung in Erlingshofen

Bei einem Unfall auf der großen Kreuzung in Erlingshofen sind am Samstag zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wollte um 12.50 Uhr eine 27-Jährige mit ihrem Pkw von der Ortsdurchfahrt (B16) nach links in die Alexander-von-Bernus-Straße abbiegen. Dabei übersah die junge Frau einen entgegenkommenden Wagen, den ein 44-Jähriger steuerte.

Die Ampel war in Betrieb und zeigte für beide Beteiligte grün. Bei dem Zusammenstoß wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Der Sachschaden summiert sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 5000 Euro. (AZ)