Unfall auf Parkplatz von Drogeriemarkt

Auf dem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt in der Valeostraße in Wemding sind zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, wollte um 10.25 Uhr eine 41-Jährige mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke rangieren. Dabei übersah die Frau einen hinter ihr fahrenden Pkw, den eine 50-Jährige steuerte.

Durch den Anstoß wurde die gesamte Fahrerseite des querenden Wagens beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8000 Euro. Die Beamten verwarnten die 41-Jährige gebührenpflichtig und kassierten 35 Euro. (AZ)