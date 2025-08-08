Icon Menü
Autofahrerin verursacht Unfall auf Parkplatz in Wemding

Wemding

Unfall auf Parkplatz von Drogeriemarkt

Beim Ausparken verursacht eine Autofahrerin in Wemding einen Unfall. Es entsteht ordentlich Blechschaden.
    Die Polizei meldet einen Unfall aus Wemding. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Auf dem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt in der Valeostraße in Wemding sind zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, wollte um 10.25 Uhr eine 41-Jährige mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke rangieren. Dabei übersah die Frau einen hinter ihr fahrenden Pkw, den eine 50-Jährige steuerte.

    Durch den Anstoß wurde die gesamte Fahrerseite des querenden Wagens beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8000 Euro. Die Beamten verwarnten die 41-Jährige gebührenpflichtig und kassierten 35 Euro. (AZ)

