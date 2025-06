Autofahrerin wechselt die Fahrspur - es kommt zum Zusammenstoß

Zusammenstoß am Donnerstag kurz nach Mitternacht: Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, krachte es gegen 0.30 Uhr auf der Westspange in Donauwörth. Dort war eine 24-jährige Autofahrerin stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Neurieder Straße ordnete sich die Frau zunächst auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger ein. Die 24-Jährige entschied sich jedoch kurzfristig um und wechselte nach rechts auf die Geradeausspur. Dabei übersah sie den Wagen einer 26-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw zog sich die 26-Jährige leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Das Auto der 26-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

