Vorfahrt nicht beachtet: Autofahrerin verursacht Unfall

Die Unachtsamkeit einer Autofahrerin hat am Montag in Nordheim zu einem Unfall geführt. Die 75-Jährige wollte gegen 20.15 Uhr von der Rainer Straße kommend nach links in die Bäumenheimer Straße abbiegen. Dabei übersah die Frau den entgegenkommenden Pkw eines 20-Jährigen, der aus Richtung Südspange kam. Sie missachtete dessen Vorfahrt.

Für beide stand die Ampel auf Grün. Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von geschätzten 7000 Euro. Beide Fahrer gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Die 75-Jährige wurde wegen des Verkehrsverstoßes angezeigt. (AZ)