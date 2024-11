Seniorin baut Unfall an Supermarkt: Drei Autos beschädigt

Eine Seniorin hat mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Donauwörth einen rechts spektakulären Unfall gebaut. Durch glückliche Umstände gab es keine Verletzten. Jedoch sind durch den Unfall drei Pkw demoliert. Der Schaden ist beträchtlich.

Wie die Polizei berichtet, fuhrt die 77-Jährige am Dienstag um 10.12 Uhr in eine Parklücke vor dem Geschäft in der Donauwörther Straße ein. Dabei verwechselte die Seniorin den ersten Erkenntnissen zufolge das Gas- mit der Bremspedal und der Wagen prallte frontal gegen zwei vorderhalb geparkte Autos.

Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschaden beläuft sich nach vorsichtigen Schätzungen auf etwa 15.000 Euro. Die Rentnerin gab vor Ort den Polizisten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Ansonsten hielt sich zum Zeitpunkt der Karambolage glücklicherweise niemand in dem Bereich auf. (AZ)