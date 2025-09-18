Autos stoßen zusammen: 18.000 Euro Schaden nach Unfall in Rain

Zu einem Unfall mit hohem Schaden ist es am Mittwoch in Rain gekommen. Dabei fuhr eine 17-Jährige gegen 13.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Staatsstraße 2047 von Rain kommend in Richtung Münster. Die junge Frau war im Rahmen des „Begleitenden Fahrens“ mit ihrer Mutter als Begleitperson unterwegs. An der Einmündung zur Ortsverbindungsstraße nach Bayerdilling verlangsamte sie ihre Fahrt, blinkte und bog nach links ab.

Eine hinter ihr fahrende 45-Jährige setzte in diesem Moment zum Überholen an und scherte mit ihrem BMW aus. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die 45-Jährige touchierte mit ihrer rechten Fahrzeugseite den vorderen linken Radkasten des anderen Wagens. Durch den Anstoß wurde der Wagen der 45-Jährigen nach links ins Bankett und anschließend gegen eine Leitplanke geschleudert. Sie erlitt dadurch ein Schleudertrauma. Die 17-Jährige und ihre Mutter blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen und an der Leitplanke entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. (AZ)