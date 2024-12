Autos streifen sich bei Unfall auf der B25

Auf der B25 zwischen Hopingen und Harburg sind sich am Dienstag zwei Autos in die Quere gekommen. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Um etwa 11.30 Uhr, so die Polizei war eine 69-Jährige mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Harburg unterwegs. Auf der dortigen Zusatzspur-Strecke wollte die Frau auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah dabei den bereits neben ihrem Wagen befindlichen Pkw einer 25-Jährigen. Die beiden Autos streiften sich. Der Schaden dadurch war so groß, dass der Wagen der 69-Jährigen abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand. (AZ)