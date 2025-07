Autofahrer prallt vor Donau-Ries-Klinik in ein Taxi

Am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr rangierte ein 45-jähriger Autofahrer vor der Donau-Ries-Klinik in der Neudegger Allee. Dieses Manöver hatte Folgen, denn der Mann war nicht aufmerksam genug, sondern rammte ein wartendes Taxi. Dabei entstand laut Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von geschätzten 2500 Euro. Weder der Verursacher noch die Taxifahrerin wurden verletzt. Die aufnehmenden Beamten verwarnten den 45-Jährigen vor Ort. (AZ)

