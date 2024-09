Geisterfahrer auf B2 bei Donauwörth streift anderes Auto

Nach geraumer Zeit ohne bekannte Vorfälle war auf der B2 bei Donauwörth am Montag wieder ein Geisterfahrer unterwegs. Dieser verursachte beinahe einen Frontalzusammenstoß und flüchtete.

Auf der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße im südlichen Landkreis Donau-Ries waren in den vergangenen Jahren immer wieder Falschfahrer gesichtet worden. Ein neuralgischer Punkt war in diesem Zusammenhang die Anschlussstelle Parkstadt im Bereich der Sternschanzenstraße. Seit diese Kreuzung mit Zusatzschildern versehen und die Fahrbahn verengt ist, bog dort anscheinend kaum noch jemand in falscher Richtung auf die B2 ein.

An Montag geschah laut Polizei nun um 7.10 Uhr Folgendes: Eine 51-Jährige war mit ihrem Kleinwagen in Richtung Augsburg unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben auf Höhe des Parkplatzes auf Höhe der Parkstadt ein Pkw in Richtung Norden (Berger Kreuz) entgegenkam. Die Frau wich nach links aus und konnte so eine Karambolage gerade noch vermeiden. Das Auto der 51-Jährigen touchierte allerdings mit dem rechten Außenspiegel den Wagen des Unbekannten.

Näheres ist zu diesem nicht bekannt. Weitere Meldungen gingen nicht ein. Die Verkehrspolizei Donauwörth ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/4021150. (AZ)