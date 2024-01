Die B25 bei Donauwörth wird jetzt wieder gesperrt

Die Bauarbeiten an der Bahnbrücke gehen in die entscheidende Phase. Die Bundesstraße ist über vier Wochen lang blockiert. Auch Zugreisende trifft es.

Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate wird die B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen komplett gesperrt. Dieses Mal dauert es freilich länger: Mehr als vier Wochen - vom Mittwoch, 10. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 9. Februar - geht auf der Strecke, auf der an einem durchschnittlichen Werktag rund 11.000 Fahrzeuge unterwegs sind, nichts mehr. Die Sperrung der Straße beginnt am Mittwoch um 9 Uhr. Weil an der Baustelle nahe Binsberg die neue Bahnbrücke eingeschoben wird, ist auch der Zugverkehr blockiert - im Zeitraum zwischen Ende Januar und Anfang Februar.

Da parallel zum bestehenden Durchlass die neue, viel größere Brücke hochgezogen wurde, war die Bundesstraße schon zweimal je eine Woche gesperrt: Ende August und Ende Oktober/Anfang November. Folge: Tausende von Fahrerinnen und Fahrern von Autos und Lastwagen müssen Umwege auf sich nehmen. Die offizielle Umleitung läuft nun erneut über Monheim, Wemding und Fessenheim sowie umgekehrt. Viele ortskundige Verkehrsteilnehmer wählen erfahrungsgemäß kürzere Ausweichstrecken. Dies trifft vor allem die Orte Ebermergen und Wörnitzstein. Dort werden wieder Vorkehrungen getroffen, um Staus zu verringern und Gefahrenstellen zu entschärfen. In Wörnitzstein gilt Tempo 30 und in Ebermergen sollen Baken auf den Gehwegen die Passanten schützen.

Sperrung bei Donauwörth: B25 ist im Bereich der Brücke künftig doppelspurig

Um die neue Brücke an den vorgesehenen Platz zu schieben, muss ein Stück des Bahndamms abgetragen werden. Der Straßenverkehr führt künftig beidseitig doppelspurig unter der Zugstrecke hindurch. Die Straßenbauarbeiten dafür finden im Laufe des Jahres 2024 statt. Die B25 soll deshalb aber nicht noch einmal gesperrt werden. (wwi)