Bäckerei Wünsche schließt Filiale: Wird die Donaumeile zum Geisterzentrum?

Das erste Obergeschoss der Donaumeile gleicht einer Passage im Dornröschenschlaf. Wo einst Geschäfte für Leben sorgten, bleiben mehr und mehr Schaufenster dunkel, die Türen verriegelt. Nachdem der Schuhladen MyShoes und die Filiale Depot im vergangenen Jahr geschlossen haben, hat es nun auch die Bäckerei Wünsche getroffen – Edekas Tochterfirma hat nun ihren Standort in der Donaumeile aufgegeben. Wo früher Kunden ihre Semmeln kauften oder sich bei einem Kaffee unterhielten, steht jetzt eine Trennwand. Dahinter: aufgestellte Stühle, eine verwaiste Theke, Stille. Die Zahl der Geschäfte im sogenannten Nahversorgungszentrum schrumpft, der Stillstand rückt näher. Was bleibt von dem einstigen Anspruch, das Einkaufszentrum in der Dillinger Straße als Kundenmagnet zu etablieren? Und was denken die Kunden?

Mariana Silva Lindner

Donaumeile

Bäckerei