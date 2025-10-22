„Aufwand nicht mehr tragbar“: Adventszauber ohne Buden statt Weihnachtsmarkt auf der Bäldleschwaige

Für Weihnachtsmärkte gilt meist diese Regel: Je größer der Ort, in dem er stattfindet, desto umfangreicher die Budenstraßen und desto länger die Dauer. Selbstredend breitet sich der Duft von Glühwein und Bratwurst auf schönen Plätzen im Zentrum des Dorfs oder der Stadt aus. Auch im Landkreis Donau-Ries ist das in aller Regel so - bis auf eine Ausnahme: Auf ein Hofgut in der Donauebene nahe dem Tapfheimer Ortsteil Rettingen strömten in den vergangenen 27 Jahren in der Adventszeit Scharen von Menschen. Die „Bäuerliche Weihnacht“ auf der Bäldleschwaige lockte mit bis zu 80 Verkaufsständen und einem umfangreichen Rahmenprogramm die Gäste. In diesem Jahr ändert sich jedoch einiges. Die Organisatoren Claudia und Karl-Philipp Sautter haben einen Schnitt gemacht. Warum, das erläutern sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Entscheidung, die „Bäuerliche Weihnacht“ nicht mehr in der bisherigen Form zu veranstalten, fiel dem Ehepaar nach eigenem Bekunden nicht leicht. Der Weihnachtsmarkt sei sein „viertes Kind“, sagt der Gastronom und Landwirt. Angefangen hat alles in den 1990er Jahren. Da waren die Sautters mit einem Essensstand auf dem Markt in Donauwörth vertreten. 1998 wollten sie „selber was anfangen“. Der Biergarten auf der Bäldleschwaige sei ein Saisonbetrieb: „Wir wollten auch im Winter präsent sein.“ Los ging es mit 20 Ständen im Hof des Anwesens an einem Wochenende. Der Zuspruch war gewaltig: „Es war Verkehrschaos. Damit hatten wir nicht gerechnet.“

„Bäuerliche Weihnacht“ an vier Wochenenden in der Adventszeit

Das Ehepaar reagierte sogleich: 1999 lief die „Bäuerliche Weihnacht“ bereits an zwei Wochenenden, wenig später waren es alle vier in der Adventszeit. Man habe regelmäßig neue Ideen eingebracht, erinnert sich Karl-Philipp Sautter. Bald sei auch der Gastronomie-Bereich mit einbezogen worden. Der eigentliche Hof des Anwesens sei zu klein geworden. Neue Bereiche kamen hinzu, ebenso weihnachtliches Singen, „Weihnachtstanz“ und Kasperletheater. Aber auch Tiere, die aus nächster Nähe zu betrachten sind: Rinder, Esel, Hühner, Schafe, Hasen und Ziegen.

Die Zahl der Besucherinnen und Besucher sei immer größer geworden. Sautter schätzt, dass sich an den vier Wochenenden insgesamt bis zu rund 30.000 Leute auf der Bäldleschwaige tummelten. Sie seien bis aus Augsburg, München, Stuttgart, Ingolstadt und Nürnberg gekommen - oder von noch weiter her: „Einmal waren 18 Omnibusse gleichzeitig da.“ Das enorme Interesse hatte den Hofeigentümern zufolge wohl mehrere Gründe. Dank einer relativ geringen Standgebühr habe man Anbieter angelockt, die fast ausschließlich kunsthandwerkliche Ware präsentierten. Die Besucher freuten sich über freie Parkplätze quasi vor der „Haustür“ und auf dem Hof gebe es mehrere beheizte Bereiche. Dieses Alleinstellungsmerkmal wüssten die Gäste in der kalten Jahreszeit offenbar zu schätzen.

Nach 27 Jahren mit der "Bäuerlichen Weihnacht" machen Claudia und Karl-Philipp Sautter auf der Bäldleschwaige einen Schnitt: Künftig gibt es den klassischen Weihnachtsmarkt dort nicht mehr. Foto: Wolfgang Widemann

Die Menschenmassen brachten aber auch mehr Aufwand, Verantwortung und Auflagen mit sich. Bis zu 15 Parkplatz-Einweiser seien nötig geworden, um den Verkehr in vernünftige Bahnen zu lenken. Die Sautters spürten einen immer größeren Druck. Was ist, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, ein Unwetter aufzieht, ein Brand ausbricht? „Wir müssten die Leute auf dem Parkplatz halten, damit die Feuerwehr anrücken kann“, nennt Karl-Philipp Sautter ein Beispiel. „Wir hätten auch einen Sicherheitsdienst gebraucht. Es wird immer schwieriger.“ Die Betreiber berieten sich mit zwei Anwälten, die auf Veranstaltungsrecht spezialisiert sind. Ein gewichtiger Aspekt dabei: „Ich bin Einzelunternehmer und hafte mit meinem ganzen Vermögen, wenn etwas passiert.“

Risiko und Aufwand in dieser Dimension für Bäldleschwaige-Eigentümer nicht tragbar

Die Sautters kamen zu folgendem Schluss: „Das Risiko und der organisatorische Aufwand, den ein Markt in dieser Größenordnung mit sich bringt, sind für uns als Familie nicht mehr tragbar.“ Dies teilten die Bäldleschwaige-Eigentümer bereits Anfang 2025 den Standbetreibern mit. Es werde keinen klassischen Weihnachtsmarkt mehr geben.

Über den Sommer entwickelte die Familie ein neues Konzept ohne die klassischen Verkaufsstände. Im Mittelpunkt soll jetzt an den vier Wochenenden vom 28. November an der gastronomische Bereich stehen. Hinzu komme ein weihnachtliches Rahmenprogramm. Deshalb ist auch der Name neu: „Bäuerlicher Adventszauber“. Damit verbunden seien Bewirtung im Hof, die Jägermesse zum Auftakt, der Verkauf von Christbäumen und Wildbret, die Aktionen für die Kinder (Tiere, Märchenweg, Kasperletheater), Singen mit Erna Dirschinger und den Bäldle-Musikanten, Tanz im Feststadel und „gemeinsames Weihnachtsliedersingen im Hof“.