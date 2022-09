18-jähriger Radler übersieht Vorfahrt und wird von Auto erfasst

Ein 18-jähriger Radler übersieht am Donnerstagmorgen im Josef-Dunau-Ring in Bäumenheim die Vorfahrt eines VW-Busses und wird frontal erfasst.

Ein 18-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagmorgen um 8 Uhr in Bäumenheim von einem Auto erfasst und verletzt. Der Mann kam aus der Droßbachsiedlung und wollte mit seinem Fahrrad den Josef-Dunau-Ring überqueren. Dabei übersah er den VW-Bus einer 42-jährigen Donauwörtherin und nahm ihr die Vorfahrt. Der Fahrradfahrer wurde vom Auto frontal erfasst und knallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Er kam mit einer Kopfverletzung sowie einer Gehirnerschütterung in die Donau-Ries-Klinik. Der Schaden am Auto beträgt nach Polizeiangaben etwa 1000 Euro, am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. (AZ)