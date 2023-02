18-Jähriger wirft Flaschen von Faschingswagen: Zwei Verletzte

Beim Nachtumzug in Bäumenheim hat die Polizei relativ wenig Arbeit. Vier Fälle von Körperverletzungen.

Der Nachtumzug in Asbach-Bäumenheim ging aus Sicht der Polizei insgesamt recht friedlich über die Bühne. Die Beamten registrierten vier Fälle von Körperverletzungen. In einem Fall warf ein 18-Jähriger während des Umzugs um etwa 21 Uhr in der Alpenstraße zwei kleine Likörflaschen ("Klopfer") von einem Wagen in Richtung der Zuschauer. Eine der Flaschen traf einen 68-Jährigen am Kopf, was eine kleine Platzwunde zur Folge hatte. Eine 50-Jährige wurde am Arm getroffen und erstattete ebenfalls Anzeige.

In der Schmutterhalle, in der sich nach dem Umzug laut Polizei rund 1400 Gäste tummelten, kam es um Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern. Die Beamten schlichteten bei zwei weiteren Streitigkeiten, verhinderten eine Trunkenheitsfahrt und sprachen zwölf Platzverweise aus. (wwi)