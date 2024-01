Bäumenheim

24-Stunden-Schwimmen: Wasserwacht kämpft gegen Hallenbad-Sterben

Mit dem 24-Stunden-Schwimmen in Bäumenheim wollen Wasserwachten, Vereine und Privatpersonen auf die Situation der sanierungsbedürftigen Hallenbäder aufmerksam machen.

Von Lara Schmidler

24 Stunden lang wird das Hallenbad in Bäumenheim am Wochenende geöffnet sein, nämlich von Samstag, 6. Dezember, bis Sonntag, 7. Dezember. Unter dem Motto "Wir machen die Nacht zum Tag für unser Hallenbad" können Besucherinnen und Besucher nicht nur einen ganzen Tag lang nach Belieben planschen, sondern auch in der benachbarten Turnhalle übernachten. Und warum das alles? "Unser großes Hauptthema ist der Erhalt des Hallenbads", sagt Michael Dinkelmeier, Pressesprecher der Kreiswasserwacht Nordschwaben, auf Nachfrage unserer Redaktion. Keiner wisse genau, wie es mit den Förderungen des Bundes weitergehe, insbesondere kommunale Bäder, die eine Sanierung anstrebten, hingen am seidenen Faden. "Das 24-Stunden-Schwimmen dienst als Symbol und soll ein Zeichen setzen." 24-Stunden-Schwimmen in Bäumenheim findet zum zweiten Mal statt Doch auch das Thema Schwimmkurse sei ein zentraler Punkt bei der Aktion. Noch immer könnten viele Kinder nicht schwimmen und auch Schulklassen, die eigentlich Schwimmkurse belegen müssten, könnten das immer wieder aus verschiedenen Gründen nicht tun. Nicht zuletzt gibt die Wasserwacht zu diesem Anlass Einblick in ihre Arbeit und informiert, wie diese zum Beispiel im Winter aussieht. Stattgefunden hat die im Landkreis einmalige Aktion bereits 2020. Damals sei der Zulauf groß gewesen: 100 bis 150 Menschen seien damals dabei gewesen. "Da rührt sich schon was", sagt Dinkelmeier. Auch Politiker kommen ins Bäumenheimer Hallenbad Einlass am Samstag ist ab 9 Uhr, offizieller Beginn ist um 10 Uhr, das Ende ist für Sonntag um 10 Uhr gesetzt. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass man 50 Meter am Stück schwimmen kann. Gezählt werden dann die geschwommenen Bahnen und die Zeiten, am Ende gibt es eine Siegerehrung. Kinder und Jugendliche unter 18 dürfen zwischen 22 und 6 Uhr nur unter Aufsicht bzw. nach Abgabe eines Muttizettels schwimmen. Einzelschwimmer können auch ohne vorherige Anmeldung spontan teilnehmen. Auch mehrere Politiker haben ihr Kommen angekündigt, es gibt eine offene Gesprächsrunde am Samstagvormittag. Ab mittags gibt es diverse Aktionen für Kinder, abends findet eine Wasserdisco mit Unterwassermusik statt und es gibt Cocktails an der Poolbar. Es steht ein Speise- und Getränkeangebot bereit, es darf aber auch eigene Verpflegung mitgebracht werden. Zum Übernachten wird darum gebeten, eigene Isomatten und Schlafsäcke mitzubringen. Der Eintritt kostet 4 Euro, Kinder unter zwölf Jahren sind kostenfrei. (mit AZ)

