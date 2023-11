28-Jähriger fährt unter Drogen Auto und wird erwischt

Der Mann gerät in Donauwörth in eine Polizeikontrolle. Die Beamten ziehen ihn aus dem Verkehr.

Mit drogentypischen Ausfallerscheinungen saß ein 28-Jähriger am Steuer seines Autos, als ihn die Polizei Donauwörth am Dienstag gegen 23.45 Uhr in der Sudetenstraße in Donauwörth kontrollierte. Wie die Beamten mitteilen, reagierte ein Schnelltest vor Ort positiv auf Amphetamine. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme auf der Dienststelle zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Rauschmittelkonzentration im Körper während der Autofahrt. Eine Anzeige war zudem die Folge. (AZ)