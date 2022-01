700 Windlichter gefertigt: Geda-Azubi spenden Erlös für Kartei der Not

Erneut spendet die Firma Geda aus Bäumenheim für die Kartei der Not. Die Auszubildenden haben sich wieder eine besondere Aktion einfallen lassen.

Knapp 40.000 Euro hat die Firma Geda aus Bäumenheim über die Jahre an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk dieser Zeitung, gespendet. Immer um den Jahreswechsel übergeben Firmenchef Johann Sailer und Auszubildende des Herstellers von Industrieaufzügen ihre großzügigen Spenden. Dieses Jahr sind es zusammengerechnet 9.000 Euro - 5000 Euro kommen direkt aus dem Betrieb, 2500 Euro haben die Lehrlinge mit einer kreativen Weihnachtsaktion gesammelt und 1500 Euro legt der geschäftsführende Gesellschafter Johann Sailer persönlich oben drauf.

Es ist schon fast gute Tradition, dass sich die Azubis ein kreatives und vor allem selbst hergestellter Geschenk zu Weihnachten ausdenken. Das wird dann via Intranet den Geda-Mitarbeitern zur Bestellung angeboten und damit Geld für die "Firma mit Herz" und damit für den guten Zweck eingesammelt. Dieses Jahr haben die Nachwuchs-Fachkräfte ein kleines Windlicht aus Stahl gefertigt. Mit dem Laser wurde ein Tannenbaum in den rechteckigen Aufsteller gefräst und danach winklig gebogen. Die Idee kam besser an, als anfangs kalkuliert, berichtet die 17-jährige Anna Sommer, die sich bei Geda zur Industriemechanikerin ausbilden lässt. "Wir hatten 400 geplant, am Ende haben wir 700 Stück zu je drei Euro verkauft", sagt Sommer. Material und Arbeitszeit spendet Geda, der Erlös von 2500 Euro wurde jetzt an die Kartei der Not übergeben.

Die Firma Geda aus Bäumenheim hat erneut an die Kartei der Not gespendet. 5000 Euro übergab der geschäftsführende Gesellschafter Johann Sailer (rechts) an Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not. Foto: Stephan Göttler

"Wenn es einem in schlechteren Zeiten als Firma weiter gut geht, ist es die Verantwortung der Unternehmer erst recht an die Schwächeren zu denken", macht Firmenchef Johann Sailer klar. Der Auftragseingang sei voll, vielmehr das Material knapp. Geda profitieren vom weiter herrschenden Baumboom.

Bewusst wähle Sailer unter anderem die Kartei der Not als Adressat der Spenden, da es ihm darauf ankomme, dass das Geld auch zu 100 Prozent bei den Bedürftigen und zugleich in der Region Schwaben ankomme. Arnd Hansen, Geschäftsführer des Leserhilfswerks, bestätigte bei der Übergabe der Spendenschecks, dass die Beträge voll dem Zweck der Stiftung zugute kommen und nicht für Personal oder Verwaltung verwendet werden. "Das übernimmt der Verlag", so Hansen.

Kartei der Not: Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Kartei der Not ist das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags. Es ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit dem Ziel: Menschen in der Region zu unterstützen, die unverschuldet in eine schwierige Lebenslage gekommen sind und Hilfe brauchen.

Als Hilfswerk unseres Medienhauses wurde die Kartei der Not im Jahr 1965 von Ellinor Holland gegründet, der Tochter des Zeitungsgründers Curt Frenzel. Sie sah es stets als ihre und als Aufgabe unseres Medienunternehmens an, auf das Schicksal der Menschen hinzuweisen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.

Im Dezember 2010 ist Ellinor Holland gestorben. Ihr Lebenswerk führen seitdem ihre beiden Töchter Ellinor Scherer als Kuratoriumsvorsitzende und Alexandra Holland als Stellvertreterin mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein weiter.

Dazu gehört heute auch das Ellinor-Holland-Haus – ein wegweisendes Wohnprojekt, in dem bis zu 80 Menschen jeden Alters auf dem Weg aus der Not heraus begleitet werden.

Mit über 45 Millionen Euro konnte die Kartei der Not bisher Bedürftigen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitungen unter die Arme greifen. Jede Spende geht vollständig und ohne jeden Abzug in die Hilfeleistung. Alle Personal- und Verwaltungskosten werden nämlich zu 100 Prozent von der Mediengruppe Pressedruck getragen.

Die Kartei der Not ist da für Menschen, die durch Krankheit, Behinderung oder ein anderes belastendes Ereignis in eine Situation geraten sind, in der sie unserer Solidarität, unserer ganz konkreten Mithilfe bedürfen. Denn Not kann jeden treffen – in jedem Alter.

Hansen berichtet, dass die unternehmerische Verantwortung in Schwaben nach wie vor stark ausgeprägt sei und viele Firmen an Menschen denken, die sich nicht einmal mehr einen Wintermantel leisten können. "Diesen können wir schnell und unbürokratisch helfen", erklärt der Geschäftsführer. Stark spüre das Leserhilfswerk, wie sehr die steigenden Energiepreise die Menschen belaste. "Viele leben auf Kante genäht, fällt eine Rechnung teurer aus, kann das massive Auswirkungen haben", so Hansen. (fene)