Abschiebehäftling flüchtet aus Polizeiauto: Suchaktion erfolgreich

Im südlichen Landkreis Donau-Ries hat am Dienstag eine größere Suchaktion der Polizei stattgefunden. Der Mann ist gefasst.

Im südlichen Donau-Ries-Kreis hat am Dienstagnachmittag ein größerer Einsatz der Polizei stattgefunden. Genauer gesagt handelte es sich um eine Suchaktion. Es ging um einen Mann, der abgeschoben werden soll. Er entwischte im Bereich der B2 bei Asbach-Bäumenheim der Polizei.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sollten Polizeibeamte den Mann, der sich in behördlichem Gewahrsam befand, zum Flughafen nach München bringen. Bei Bäumenheim gelang es dem Ausländer um etwa 15 Uhr, aus dem Dienstfahrzeug zu flüchten. Zu den genaueren Umständen wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern.

Ein Polizeihubschrauber war an der Suchaktion beteiligt

Offenbar rannte der Mann in Richtung Eggelstetten davon. Umgehend lief eine größere Suchaktion an, an der verschiedene Dienststellen beteiligt waren. Ebenso kreiste ein Polizeihubschrauber über dem südlichen Donau-Ries-Kreis. Um circa 16.45 Uhr griffen die Beamten den Gesuchten auf. (wwi)