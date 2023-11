Bäumenheim

07:45 Uhr

Ärger um Nahwärme: Anschluss verzögert sich um mehrere Jahre

Plus Bei der Bürgerversammlung in Bäumenheim geht es heiß her. Denn die Planung für den Nahwärmeanschluss musste neu konzipiert werden – nun dauert es deutlich länger.

Von Wolfgang Römer Artikel anhören Shape

Drei Stunden dauerte die Bürgerversammlung in Asbach-Bäumenheim, die aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Rathaussanierung diesmal in der Aula der Grund- und Mittelschule stattfand – und ein Thema überlagerte in den zahlreichen Wortmeldungen zum Ende der sehr gut besuchten Veranstaltung alle anderen: Der Mehrjahresplan zur Nahwärmeversorgung, erst kürzlich im Gemeinderat vorgestellt und nun durch den Projektleiter der Firma GP Joule, Stefan Thiemann, auch der Bürgerschaft präsentiert, sorgte dafür, dass es zeitweise richtig heiß herging.

Zum Hintergrund: Der von Thiemann skizzierte Plan sieht eine Aufteilung des Kernorts in vier Heizzonen vor, die jeweils von einer eigenen Heizzentrale versorgt werden sollen. Das würde bedeuten, dass vier industrielle Wärmepumpen, am sinnvollsten mit Strom aus Fotovoltaik betrieben, installiert werden müssen. Wegen der Lärmemissionen sei eine Lage jeweils am Ortsrand in etwa 150 bis 200 Metern Abstand von der Wohnbebauung nötig, so Thiemann. Da die vier geplanten Heiznetze zeitlich gestaffelt verwirklicht werden sollen und die Verlegung der Rohre pro Zone jeweils drei bis vier Jahre in Anspruch nimmt, dürfte es noch einige Zeit dauern, bis jeder Haushalt in der Schmuttergemeinde die Chance hat, ans Nahwärmenetz angebunden zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen