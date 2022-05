Agco-Beschäftigte in Bäumenheim sind in Kurzarbeit

Für das Unternehmen Agco zeichnet sich nach einem Hacker-Angriff ein Ende des Stillstands ab. Das ist die aktuelle Situation.

Die Anzeichen verdichten sich, dass nach dem Hacker-Angriff auf den Agco/Fendt-Konzern die Produktion Anfang nächster Woche wieder starten kann. „Mit der Frühschicht am Montag soll es losgehen“, sagen Beschäftigte mehrerer Fendt-Abteilungen in Marktoberdorf. Sie wurden am Mittwoch von ihren Vorgesetzten informiert, dass sie sich bereithalten sollen. Auch aus dem Werk in Bäumenheim ist zu hören, dass die Probleme bis Anfang kommender Woche behoben sein könnten.

Dafür sprechen auch Informationen aus Bäumenheim, wonach der Landmaschinen-Hersteller für große Teile der dortigen Belegschaft (Produktion und Logistik) Kurzarbeit für die Zeit vom 5. bis 13. Mai angemeldet hat. Diese Informationen gibt es auch für das Werk in Marktoberdorf, sie ließen sich am Mittwoch jedoch nicht verifizieren.

Agco in Bäumenheim: Tausende Mitarbeiter sind von Stillstand betroffen

Fakt ist aber, dass das Unternehmen Agco/Fendt an seinen deutschen Standorten wegen der aktuellen Ausfallzeiten ein Kurzarbeitergeld beantragen kann. Bei der Agentur für Arbeit heißt es: „Prinzipiell besteht ein Anspruch, wenn ein Arbeitsausfall auf einem unabwendbaren Ereignis beruht. Ein Hacker-Angriff, welcher zum Beispiel zu einem Stopp der Produktion führt, stellt ein unabwendbares Ereignis dar."

Von dem kriminellen Schadsoftware-Angriff vor einer Woche gegen Agco sind nicht nur die Fabriken in Bäumenheim (etwa 1300 Beschäftigte) und in Marktoberdorf (über 4000) betroffen, sondern Werke weltweit. Insgesamt beschäftigt der Landmaschinen-Hersteller über 20.000 Mitarbeiter. (hkw, wwi)

