Bäumenheim

17:30 Uhr

Angriff auf Schiedsrichter in Bäumenheim: Aggression aus dem Zuschauerraum

Plus Nach der Attacke in Bäumenheim erklären die Gastgeber, woher die hitzige Stimmung kam. So beschreibt der Obmann die Situation für Schiedsrichter im Donau-Ries-Kreis.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Um den Juventas Cup ging es am vergangenen Wochenende in Bäumenheim. Das alljährliche Jugendfußballturnier ist nach einer örtlichen Stiftung benannt, die das ehrenwerte Ziel hat, Kinder, Jugendliche und Familien in der Region zu unterstützen. Alles andere als ehrenwert war bei einem Spiel der D-Jugendlichen, also Elf- bis Zwölfjährigen, aus Rain und Mertingen das Verhalten eines Zuschauers, der den Schiedsrichter attackierte. Das Turnier musste danach nicht abgebrochen werden, sagt Michael Förg, Jugendleiter des Gastgebers TSV Bäumenheim.

