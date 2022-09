Anruferin schockiert Ehepaar in Bäumenheim und will Geld

Eine Betrügerin will einem Ehepaar aus Bäumenheim Bargeld entlocken: Sie gibt sich als verzweifelte Tochter aus. Doch das Paar reagiert richtig.

Ein besonders perfider Versuch, aus der Sorge ehrlicher Leute Geld zu machen, hat am Dienstagnachmittag in Bäumenheim stattgefunden. Per Telefon und einem sogenannten Schockanruf versuchte eine unbekannte Frau mit einer emotionalen und dramatischen Geschichte das Paar um 30.000 Euro zu erleichtern.

Gegen Nachmittag klingelte in Bäumenheim das Telefon. Eine weibliche Person war am anderen Ende der Leitung und gab sich als die Tochter des Paares aus. Heulend und völlig verzweifelt gab diese vor, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben und deswegen von der Polizei festgehalten zu werden. Schockiert und in Sorge um seine Tochter glaubte das Ehepaar zunächst tatsächlich, mit seiner Tochter zu telefonieren.

Im weiteren Gespräch schilderte die vermeintliche Tochter, dass nun eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro nötig sei, damit sie nicht in Haft müsse. Jetzt wurden die Bäumenheimer doch stutzig. Das Ehepaar verhielt sich richtig, indem es das Gespräch beendete und mit der Polizei in Donauwörth Kontakt aufnahm.

"Schockanrufer" sind laut Polizei Donauwörth Personen, die sich am Telefon beispielsweise als Verwandte oder als ein mit einem Vorfall betrauter Polizeibeamter, Sanitäter, Arzt oder Rechtsanwalt ausgeben. Sie berichten, dass entweder sie selbst als angeblicher Verwandter – meist Tochter, Sohn oder Enkel – oder ihr vermeintlicher Mandant einen Verkehrsunfall verursacht und dabei Personen, in vielen Fällen Kinder, schwer verletzt haben. Nur durch die sofortige Zahlung eines Geldbetrags in bar habe der Verwandte aber keine strafrechtliche Verfolgung zu befürchten. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt, oder es werden alternative Zahlungsmöglichkeiten angeboten.

Sollte jemand solche Anrufen erhalten, sei die einzig gute Lösung direkt aufzulegen. Keinesfalls sollten private Daten genannt werden oder gar Wertgegenstände oder Bargeld übergeben werden. Beim geringsten Zweifel wählen Sie den Notruf unter 110.

