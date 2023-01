Bäumenheim

16:06 Uhr

Anwohner in Bäumenheim beschweren sich über immer mehr Verkehr

Plus Immer mehr Autos und Laster nutzen die Römerstraße in Bäumenheim als Schleichweg. Gerast wird ebenfalls. Zumindest schildern das Anwohnende und fordern schnelle Lösungen.

Laster, die eine Abkürzung durchs Siedlungsgebiet nehmen, Feierabendverkehr nach Betriebsschluss und Autos, die zu schnell fahren: Anwohnende in der Römerstraße in Bäumenheim leiden unter dem immer weiter wachsenden Verkehr. Sie haben den Lärm und Gestank satt und haben sich deshalb in einem Schreiben am 13. Januar an die Gemeinde gewandt. Darin fordern sie eine schnelle Lösung angesichts zunehmender Belastung durch immer mehr Autos und Lkw vor ihrer Haustüre. Der Gemeinderat sieht diese Entwicklung ebenfalls, möchte aber die zunehmenden Verkehrsprobleme in Bäumenheim grundsätzlich analysieren und dann erst Maßnahmen ergreifen.

