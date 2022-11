Arbeiter verunglückt auf Baustelle in Bäumenheim

In Bäumenheim stürzt ein Arbeiter auf einer Baustelle von einer Leiter. Auch ein Rettungshubschrauber ist vor Ort.

Ein Arbeiter ist am Montag auf der Baustelle einer Firma in Asbach-Bäumenheim verunglückt. Nach Angaben der Polizei wollte er gegen 11.15 Uhr auf dem Gelände in der Mertinger Straße mit einem Brecheisen Holzverschalungen an einer Decke lösen. Dazu stand der Mann auf einer Klappleiter. Er verlor jedoch das Gleichgewicht und fiel aus einer Höhe von etwa zwei Metern auf den Betonboden. Da das Opfer zunächst bewusstlos war und lebensgefährliche Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, beorderte die Leitstelle einen Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen zum Unglücksort. Nach ersten Erkenntnissen stellten sich die Verletzungen aber glücklicherweise als nicht so schwerwiegend heraus. Das Rote Kreuz brachte den Arbeiter ins Krankenhaus. (AZ)