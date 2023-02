Arbeitsunfall in Bäumenheim: Mann schneidet sich mit Flex in den Unterarm

In einem Bäumenheimer Unternehmen kommt es zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Mann wird in die Donau-Ries-Klinik gebracht.

Am Mittwochvormittag kam es in einer Bäumenheimer Firma zu einem schweren Betriebsunfall. Ein 43-jähriger Arbeiter aus Donauwörth wollte mit einem Trennschleifer einen massiven Metallgegenstand durchtrennen. Dabei rutschte der Mann mit der Flex ab und schnitt sich mit der Diamanttrennscheibe des Geräts etwa zwei Zentimeter tief den linken Unterarm auf. Er wurde von einem sofort alarmierten Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Erkenntnisse für ein Fremdverschulden bestehen laut Polizei nicht. (AZ)