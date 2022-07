Aufmerksame Nachbarn verhindern in Bäumenheim Wohnungsbrand

Brandgeruch und der Alarm eines Rauchmelders lässt Anwohner in Bäumenheim aufhorchen. Sie regieren schnell und können Schlimmeres verhindern.

Aufmerksame Nachbarn haben in Bäumenheim am Samstagabend einen Wohnungsbrand verhindert. Gegen 20.30 Uhr schlug ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Donauwörther Straße an. Da es angekokelt roch und der Bewohner der betroffenen Wohnung nicht reagierte, verständigten die Nachbarn die Feuerwehr.

Brand verhindert: Nachbarn sind in Bäumenheim aufmerksam

Die bracht die Wohnungstür auf, um sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Der 52-jährige Mieter lag betrunken und schlafend im Wohnzimmer, während gleichzeitig der Herd in Betrieb war, auf dem in einer Pfanne Essen anbrannte. Dadurch hatte sich so starker Rauch entwickelt, dass der Rauchmelder ausgelöst wurde.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde glücklicherweise niemand verletzt und entstand kein Schaden. Der Bewohner konnte schließlich nach Lüften seiner Wohnung und Untersuchung durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst unverletzt zu Hause bleiben. Wegen seines Verhaltens wurde ein Bußgeldverfahren gegen den Mann eingeleitet, so die Polizei Donauwörth. (AZ)

Lesen Sie dazu auch