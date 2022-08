Aufmerksame Zeugin merkt sich Kennzeichen und klärt Unfallflucht auf

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete eine Unfallflucht am Parkplatz der Zott-Genusswelt. Autofahrer kann ermittelt werden.

Ein umgefahrenes Verkehrsschild vor der Zott-Genusswelt in Bäumenheim hat für einen Mann jetzt größere Konsequenzen. Der Fahrer eines Kleintransporters war am Freitagmittag die Mertinger Straße in Richtung B2 unterwegs und bog im weiteren Verlauf nach rechts auf den Parkplatz des Outlets ein. Er stieß gegen ein dort angebrachtes Verkehrszeichen und beschädigte es. Nach dem Einkauf fuhr der Mann weg, ohne den entstandenen Schaden zu melden.

Zeugin hat sich das Kennzeichen notiert

Eine Frau beobachtete den Vorfall und meldete ihre Beobachtungen dem Verkaufsleiter des Outlets. Dieser meldete den Unfall der Polizei und über das Kennzeichen des Transporters konnte ein 62-jähriger Mann ermittelt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Vor allem aber muss sich der Mann wegen Unfallflucht verantworten. (AZ)