Bäumenheim/Augsburg

vor 32 Min.

Prozess: Bäumenheimer lassen Schockanruf-Bandenmitglied auffliegen

In Augsburg stand ein Mitglied einer internationalen Betrügerbande vor Gericht. Der Mann war in Bäumenheim gefasst worden.

Plus Bei einem Ehepaar in Bäumenheim meldet sich die angebliche Tochter mit einer dramatischen Unfall-Geschichte. Doch die Angerufenen durchschauen den Trick.

Von Wolfgang Widemann

Die Masche ist dreist, die Täter agieren äußerst geschickt, spielen mit den Ängsten ihrer Opfer und bringen diese oft um ein Vermögen. Banden, die in aller Regel im Ausland sitzen, sind mit sogenannten Schockanrufen in Deutschland regelmäßig erfolgreich. So auch in der Region. Die Ganoven sind schwer zu fassen. Im Sommer des vergangenen Jahres ist es aber der Polizei dank des geistesgegenwärtigen und klugen Handelns eines Ehepaars in Asbach-Bäumenheim gelungen, einen Handlanger der raffinierten Betrüger dingfest zu machen. Der steht nun vor Gericht.

Die Banden schaffen es immer wieder, ihre Opfer derart unter Druck zu setzen, dass sie nicht mehr realisieren, an Kriminelle geraten zu sein. Im August 2023 klingelte bei dem Paar in Bäumenheim das Telefon. Der Mann hob ab. Es meldete sich eine Frau, die mit weinerlicher Stimme fragte: "Papa, bist es du?" Anschließend erläuterte die angebliche Tochter, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe. Sie habe mit dem Auto eine Passantin erfasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen