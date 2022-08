Bäumenheim

Aus für die "Büffelbox": Digitaler Hofladen mit App ist gescheitert

Der digitale Hofladen "Büffelbox" in Bäumenheim ist geschlossen. Das Konzept ist nicht aufgegangen.

Plus In der "Büffelbox" sollte eine neue Form des Einkaufens ermöglicht werden. Nach nur drei Monaten ist der Laden wieder geschlossen. Der Betreiber erklärt, warum.

Von Barbara Wild

"Vielleicht ist die Zeit einfach noch nicht reif dafür", sagt Martin Grob. Der Landwirt hatte in Bäumenheim versucht eine Art digitalen Hofladen zu etablieren. Doch nach nur drei Monaten war Schluss. Die schicke "Büffelbox", so der Name des Ladens, ist mittlerweile wieder abgebaut. Grob macht kein Geheimnis daraus, woran seine Geschäftsidee gescheitert ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

