Auto auf Firmenparkplatz in Bäumenheim zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter wohl mutwillig einen geparkten BMW zerkratzt. Das Auto stand über Nacht auf einem Firmenparkplatz in Bäumenheim.

Auf dem Firmenparkplatz eines Bäumenheimer Unternehmens in der Fendtstraße ist ein geparkter BMW eines Donauwörther beschädigt worden. Passiert ist es laut Polizei Donauwörth wohl zwischen Montagmittag und Dienstag in der Früh um 8.30 Uhr. Mit einem spitzen Gegenstand wurde die Fahrzeugfront verkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

